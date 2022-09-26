Барбадоська співачка Ріанна стане хедлайнером американської футбольної ліги Супербоул 2023, де виступить у перерві.

В Instagram артистка поділилася фото, на якому зображена її рука з футбольним м’ячем американської Національної футбольної ліги (НФЛ). Кадр Ріанна залишила без підпису.

Цей же знімок оприлюднений на обкладинці офіційній сторінці американської НФЛ в Twitter.

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Раніше Ріанна відхиляла пропозиції виступити в перерві одного з найяскравіших спортивних шоу в році.

Зазначимо, Супербоул це фінальна гра НФЛ США. У 2023 році вона відбудеться 12 лютого на стадіоні State Farm в Глендейлі (Арізона, США).

Нагадаємо, що у фіналі Супербоул 2022 виступили Dr. Dre, Снуп Догг, 50 Cent, Емінем, Мері Джей Блайдж і Кендрік Ламар. Тоді артисти виконали дев’ять хітів.