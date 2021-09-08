Украинская певица Ирина Федишин показала, как копает картошку. В нелегком деле звезде помогал муж Виталий Човнык и сыновья: Юрий и Олег.

Эксклюзивно для Фактов ICTV Ирина сняла видео с огорода родителей, который расположен во Львове.

В кадре певица позирует с собранным урожаем. Для копания картошки Ирина выбрала синие джинсы, розовую футболку, белые кроссовки и черную кепку.

— Классная у меня картошка выросла, очень большая. Так что, будут вареники и деруны, — сказала Ирина.

В ролике можно увидеть, как Ирина активно собирает картошку. Также певица показала лошадь, которая помогает семье. В конце видео Ирина сказала, что это был последний сезон копания картошки.

В комментариях подписчики похвалили семью Федишин. А некоторые отметили, что даже на огороде Ирина прекрасно выглядит.

Труженики, и на огороде, и на сцене!

Какие вы молодцы! Вы настоящая украинская семья!

Вы даже на огороде неотразимы!

Не хило! Корзина, как в старые добрые времена!

Хороший урожай!

Красивая! Картошка и бригада — ух!

Боже, вы прекрасна!

Молодцы, родителям надо помогать!

Молодец, что не боишься и не стесняешься такой работы! — пишут в сети.

Недавно Ирина Федишин попала в скандал из-за того, что магазин, где играли ее песни, оштрафовали на 114 тыс. грн.

По словам знаменитости, владельца магазина предупреждали о возможных последствиях, а также просили приобрести лицензию для законного использования творчества.