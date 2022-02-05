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Музыка

Стало известно имя третьего члена жюри Нацотбора Евровидения

5 февраля 2022, 17:17
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Джамала

Суспильне объявило третьего члена жюри Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2022.

Заниматься отбором будет победительница Евровидения-2016 Джамала.

— Приятно вернуться в Нацотбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно, — сказала Джамала.

По ее словам, этот формат отбора с 2016 года дал толчок не только для представителей Украины на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом.

Джамала подчеркнула, что благодаря Национальному отбору, в Украине узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки.

— Мне кажется, этот отбор – не исключение. Крутой состав участников, — добавила певица.

Она пообещала, что будет оценивать всех конкурсантов по своему видению.

Она подчеркнула, что выступления должны быть качественными и харизматичными, а песня, которую представят на Евровидении, должна иметь изюминку.

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Источник
Общественное
Теги
Евровидение , Джамала
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