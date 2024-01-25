Министерство иностранных дел Украины раскритиковало американскую телекомпанию HBO. Причина — пророссийский сербский актер Милош Бикович попал в актерский состав третьего сезона сериала Белый лотос.

Пророссийский актер Милош Бикович снимется в Белом лотосе — реакция МИД Украины

Милош Бикович — сербский актер, который в 2021 году получил гражданство РФ. Он поддерживает кровавую политику Кремля, а также получил Медаль Пушкина от президента России Владимира Путина за вклад в искусство и культуру страны-агрессора.

Недавно стало известно, что он получил роль в третьем сезоне популярного американского сериала Белый лотос. В МИД Украины уже отреагировали на это, обратившись к телекомпании HBO.

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— Милош Бикович, сербский актер, который поддерживает Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO Белый лотос. HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право? — говорится в сообщении МИД на платформе X.

На официальной странице Instagram Белого лотоса можно увидеть возмущенные комментарии поклонников сериала под постами.

Среди всех актеров вы решили взять Милоша Биковича, который поддерживает Путина и войну. Почему?

Я не буду смотреть, если Бикович будет в нем.

Не уничтожайте свою репутацию из-за Биковича. Буду бойкотировать, если он будет в нем.

Второй сезон был хорошим, третий будет про геноцид в Украине?

Не буду смотреть из-за Милоша. Он поддерживает российскую агрессию, — пишут пользователи сети.

HBO пока что никак не прокомментировали ситуацию.