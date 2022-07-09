Украинские мастера отремонтировали российскую командную штабную машину, которую ранее ВСУ подбили на полях боя. Теперь она направится служить ВСУ и уничтожать российских оккупантов.

Об этом рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула, который финансово помог восстановить бронированное авто.

– Подбили наши оружейники российскую командную штабную машину. Выжгли ее к чертям изнутри, но приволокли добрым людям в Запорожье, говорят, можете ли вы что-то с тем сделать. Ребята засучили рукава, мы с вами досыпали еще 200 тыс. По выходу вышла куколка, даже с кондиционером… Машина — зверь, – сказал Сергей Притула.

Он также показал новое оборудование на бронемашине, куда, в частности, установили дополнительное вооружение.

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– Здесь вооружение практически не стояло, но наши сюда приделали на турели КПВТ (Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, – Ред.). Этой байдой можно российскую бронетехнику прошивать… а для того чтобы было еще веселее, добавили здесь отдельный ПКТ (вариация пулемета Калашникова, — Ред.). Теперь отдельный боец ​​может валить… И это все благодаря вам и всем неравнодушным, — рассказал телеведущий.

Сергей Притула добавил, что сейчас машина уже готовится к передаче украинским военным.

На своей странице в Facebook телеведущий написал, что следующим на ремонт и службу ВСУ пойдет российский танк.

Источник: Сергій Притула

Фото: Скриншот из видео/ Сергій Притула