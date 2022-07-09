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Притула показал отремонтированную российскую бронемашину, которая перейдет на службу ВСУ

10 июля 2022, 01:14
Илья Нежигай редактор ленты
Притула показал отремонтированную российскую бронемашину, которая перейдет на службу ВСУ

Украинские мастера отремонтировали российскую командную штабную машину, которую ранее ВСУ подбили на полях боя. Теперь она направится служить ВСУ и уничтожать российских оккупантов.

Об этом рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула, который финансово помог восстановить бронированное авто.

– Подбили наши оружейники российскую командную штабную машину. Выжгли ее к чертям изнутри, но приволокли добрым людям в Запорожье, говорят, можете ли вы что-то с тем сделать. Ребята засучили рукава, мы с вами досыпали еще 200 тыс. По выходу вышла куколка, даже с кондиционером… Машина — зверь, – сказал Сергей Притула.

Он также показал новое оборудование на бронемашине, куда, в частности, установили дополнительное вооружение.

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– Здесь вооружение практически не стояло, но наши сюда приделали на турели КПВТ (Крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, – Ред.). Этой байдой можно российскую бронетехнику прошивать… а для того чтобы было еще веселее, добавили здесь отдельный ПКТ (вариация пулемета Калашникова, — Ред.). Теперь отдельный боец ​​может валить… И это все благодаря вам и всем неравнодушным, — рассказал телеведущий.

Сергей Притула добавил, что сейчас машина уже готовится к передаче украинским военным.

На своей странице в Facebook телеведущий написал, что следующим на ремонт и службу ВСУ пойдет российский танк.

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Источник: Сергій Притула

Фото: Скриншот из видео/ Сергій Притула

Теги
Війна в Україні Военная техника Сергей Притула
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