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Всем не угодим: Притула сказал, куда потратят $15 млн, собранных на Bayraktar

29 июня 2022, 17:25
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергей Притула
Источник: Сергей Притула

Ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, куда его фонд потратит деньги, которые украинцы собирали на три ударных беспилотников Bayraktar. Речь идет о 600 млн грн.

По словам Притулы, он ведет переговоры с Министерством обороны Украины, чтобы понять, как наиболее эффективно потратить собранные средства на обеспечение победы нашей страны в полномасштабной войне с РФ. Об этом он рассказал в одном из утренних шоу.

— У нас почти $15 млн… У нас проходят этапы переговоров с Министерством обороны. Мы пытаемся понять, каким образом можно эффективно использовать эти деньги. Будет принято решение, будем ли мы использовать деньги на еще один Bayraktar , или сегодня Министерство обороны направит нас уже с бюджетом $20 млн на другие направления, — рассказал Сергей.

Волонтер добавил, что обычный гражданин Украины не видит и вершины айсберга, что делает Минобороны, поскольку в основном все проходит под грифом “совершенно секретно”.

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— Сейчас у Минобороны большие бюджеты и на закупки тоже, но нет такого количества того, что нужно, оно не изготавливается в таком размере… Они не могут выносить все в паблики так, как это делают волонтеры. Мы оперируем деньгами людей, поэтому обязаны делать отчеты своей работы, — отметил Притула.

Говорит, угодить всем, кто жертвовал средства на Bayraktar не получится, поэтому будут ориентироваться на потребности украинских военных.

— Мне за вчера тысячи людей написали, на что я должен потратить эти деньги. Я понимаю, что теперь будет проблема. Мы всем не сможем угодить. Мы можем закрыть, например, огромный транспортный вопрос, а люди скажут, что мы давали на самолеты, чтобы они уничтожали рашистов… Мы будем заниматься помощью армии, и ориентироваться на запросы военных, — подчеркнул Сергей.

Также он рассказал, что Bayraktar, которые получит Украина, будут с наклейками Народный Байрактар.

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Напомним, что компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника ТВ2, на которые украинцы собирали деньги. Вместо этого они попросили направить собранные средства в помощь в борьбе народа Украины.

Они отметили, что восхищены сплоченностью украинцев, которые за трое суток собрали 600 млн грн.

Теги
Благодійний фонд Війна в Україні Сергей Притула
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