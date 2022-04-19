Королева Великобритании Елизавета II не будет посещать публичные мероприятия из-за проблем с передвижением. Об это заявили в Букингемском дворце.

Если монарх и будет присутствовать на мероприятии, то об этом сообщат в тот же день. Также ее будет сопровождать еще один член королевской семьи.

Ранее присутствие королевы обсуждалось за несколько месяцев до события, а ее планы были расписаны на месяцы вперед. Теперь появление Елизаветы II не будет гарантированно.

Уже 21 апреля ей исполнится 96 лет — даже мероприятия в честь дня ее рождения королева может пропустить.

Напомним, что принц Чарльз впервые заменил Елизавету II на традиционном обряде, который она выполняла 70 лет. Речь идет о Чистом четверге — мать принца не смогла провести пасхальные мероприятия по состоянию здоровья.

— В этом году мне выпала огромная честь представлять Ее Величество Королеву на службе в Великий четверг, когда христиане помнят, что смирение и жертвенность лежат в основе нашей веры, — заявил принц Чарльз.

Известно, что после Covid-19, королева чувствует себя уставшей и истощенной. Об этом она заявила во время общения с пациентом одной из больниц Англии, который также переболел опасным вирусом. Болезнь у Елизаветы ІІ обнаружили еще в феврале, и по словам представителей королевы, она перенесла ее в легкой форме.