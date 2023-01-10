Принц Гарри рассказал, как прощался с королевой Елизаветой II. Герцог Сассекский признался, что его не пригласили на самолет, которым другие члены королевской семьи отправились в замок Балморал в Шотландии в день смерти монархини.

Так, Гарри вспомнил, как решил связаться с братом, принцем Уильямом, чтобы узнать, как тот собирается добираться Балморал, но в итоге летел один.

— Я спросил у своего брата: — Какие у тебя планы? Как ты и Кейт планируете добираться туда? А потом, пару часов спустя, вы знаете, все члены семьи, которые живут в районе Виндзора и Эскота, вместе прыгнули в самолет на 12-16 мест. Меня не приглашали, — поделился герцог Сассекский.

К тому времени, как он добрался до Балморала, королева уже умерла.

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— Я вошел в холл, и моя тетя, принцесса Анна была там, чтобы поприветствовать меня. Она спросила, хочу ли я ее увидеть. Я думал об этом около пяти секунд, размышляя, хорошая ли это идея? И я такой: Знаешь что? Ты можешь сделать это. Тебе нужно попрощаться. Так что я поднялся наверх, снял куртку, вошел и просто провел некоторое время с ней наедине, — вспоминает Гарри.

Добавляет, Елизавета II была в своей спальне. Говорит, в тот момент был рад за нее, поскольку она воссоединилась с мужем, принцем Филиппом.

— Она ушла из жизни, и ее муж ждал ее. Они оба похоронены вместе, — сказал принц.

Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.