Не стала исключением: Светлана Лобода заболела коронавирусом

Украинская певица Светлана Лобода заболела коронавирусом. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором показала тест с положительным результатом.

Артистке пришлось отменить свой концерт, который должен был состоятся в Минске 12 февраля.

— Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением… Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минск-Арене на 4 марта. Пока буду лечиться, — написала Светлана.

Также она добавила, что все билеты остаются действительными.

— Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго… Так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо, — подчеркнула Лобода.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, а также пожелали скорейшего выздоровления. Также некоторые подписчики отметили, что сначала подумали, что звезда показала тест на беременность.

Светлана Сергеевна, выздоравливайте скорее.

Выздоравливайте как можно скорее! Всегда любим и ждем во всех городах мира.

Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски.

Я подумала, что тест на беременность, обрадовалась. Скорейшего выздоровления!

Лечитесь, вы сильная!

Мы очень волнуемся за вас.

Я сразу недосмотрела, подумала, что беременна.

Выздоравливайте! Ждем грандиозного шоу, — пишут в комментариях Лободы.

Светлана Лобода ранее уже болела коронавирусом в апреле 2021 года. Тогда артистке пришлось перенести концерт в Москве.