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Не стала исключением: Светлана Лобода заболела коронавирусом

8 февраля 2022, 15:09
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Не стала исключением: Светлана Лобода заболела коронавирусом
Источник: Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода заболела коронавирусом. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором показала тест с положительным результатом.

Артистке пришлось отменить свой концерт, который должен был состоятся в Минске 12 февраля.

Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением… Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минск-Арене на 4 марта. Пока буду лечиться, — написала Светлана. 

Также она добавила, что все билеты остаются действительными.

— Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго… Так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо, — подчеркнула Лобода.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, а также пожелали скорейшего выздоровления. Также некоторые подписчики отметили, что сначала подумали, что звезда показала тест на беременность.

  • Светлана Сергеевна, выздоравливайте скорее.
  • Выздоравливайте как можно скорее! Всегда любим и ждем во всех городах мира.
  • Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски.
  • Я подумала, что тест на беременность, обрадовалась. Скорейшего выздоровления!
  • Лечитесь, вы сильная!
  • Мы очень волнуемся за вас.
  • Я сразу недосмотрела, подумала, что беременна.
  • Выздоравливайте! Ждем грандиозного шоу, — пишут в комментариях Лободы.
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Светлана Лобода ранее уже болела коронавирусом в апреле 2021 года. Тогда артистке пришлось перенести концерт в Москве.

Теги
Коронавирус Covid-19 , Светлана Лобода
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