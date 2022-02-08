Не стала исключением: Светлана Лобода заболела коронавирусом

Украинская певица Светлана Лобода заболела коронавирусом. В Instagram звезда опубликовала фото, на котором показала тест с положительным результатом.
Артистке пришлось отменить свой концерт, который должен был состоятся в Минске 12 февраля.
— Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением… Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в Минск-Арене на 4 марта. Пока буду лечиться, — написала Светлана.
Также она добавила, что все билеты остаются действительными.
— Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго… Так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны — обменивать и сдавать ничего не надо, — подчеркнула Лобода.
Поклонники артистки поддержали ее в комментариях, а также пожелали скорейшего выздоровления. Также некоторые подписчики отметили, что сначала подумали, что звезда показала тест на беременность.
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Светлана Сергеевна, выздоравливайте скорее.
- Выздоравливайте как можно скорее! Всегда любим и ждем во всех городах мира.
- Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски.
- Я подумала, что тест на беременность, обрадовалась. Скорейшего выздоровления!
- Лечитесь, вы сильная!
- Мы очень волнуемся за вас.
- Я сразу недосмотрела, подумала, что беременна.
- Выздоравливайте! Ждем грандиозного шоу, — пишут в комментариях Лободы.
Светлана Лобода ранее уже болела коронавирусом в апреле 2021 года. Тогда артистке пришлось перенести концерт в Москве.