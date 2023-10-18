Друзья шоумена Сергея Сивохо, который ушел из жизни 17 октября, рассказали о состоянии его здоровья незадолго до смерти.

Российская телеведущая-оппозиционерка Татьяна Лазарева призналась, что последний раз виделась с Сергеем в Киеве, уже во время полномасштабной войны.

— Помню, что ему уже было очень трудно ходить. В последнее время мы плотно поддерживали связь — звонили и списывались. Он был каким-то… Пацифистом? Миротворцем? Все эти слова изменили смысл, стали какими-то бессмысленными, испортились. Но у него действительно не было ненависти в душе, — сказала она.

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Лазарева добавила, что Сивохо имел отличное чувство юмора и был очень добрым человеком.

Хореограф Андрис Капиньш, который дружил с Сивохо более 20 лет, знал, что шоумен болел, но никогда не спрашивал чем.

— Все было видно. Если раньше — такой грузный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что он очень похудел. Передвигался с помощью костылей. Тяжело было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро, — сказал Андрис.

По словами Капиныш, последний раз он разговаривал с Сивохо неделю назад.

— Он уже был в больнице. У меня была потребность в волонтерской помощи — нужны были для ребят наборы для лапароскопии. Он был очень живой, позитивный в разговоре. Но я знаю: когда люди находятся в непростом состоянии, очень живо отзываются на чьи-то проблемы, потому что близко их чувствуют. Он с такой заботой мне: Напиши, что нужно, решу. Но не сейчас, позже, — вспомнил хореограф.

Журналист Евгений Ясенов рассказал, что видел Сергея Сивохо в разном настроении, о болезни шоумена знал давно.

— Что говорить, он не всегда был здоровым человеком. Иногда это его подавляло — и становилось не до оптимизма, но когда надо было, он мог взять себя в руки очень быстро. Как будто была какая-то пружина внутри: нажимал — и выпрямлялся. Было видно, что его несет — такой внутренний импульс.

И когда такое происходило, то это был человек-праздник. О том, что он болеет, известно было давно. Когда он и я после 2014 года переехали в Киев — стал слышать об этом чаще. Сильно похудел, что тоже указывало на то, что со здоровьем не все в порядке. Но, когда виделись, шутил, что “просто надо было взяться за себя”, — вспомнил Ясенов.

Напомним, что Сергей Сивохо умер 17 октября в Германии. Ему было 54 года.

Причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких. У него осталась жена Татьяна и сын Савва.

Фото: Татьяна Лазарева