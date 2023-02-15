Украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал об эмоциях после посещения Бахмута. Артист посетил этот город после начала полномасштабной войны.

— Где я только не был. Последний раз, когда я был на фронте, это был район Бахмута — небольшие городки. Там я встречаюсь с представителями различных бригад. Что касается самого Бахмута, там происходит ужас — город практически уничтожен. Я хорошо помню, как мы приехали в этот город в начале апреля. Тогда это была относительно мирная территория. Мы сидели в крафтовой пивоварне. Тогда мало что отличалось от такого же места в Киеве или Львове. В Бахмуте тогда было относительно тихо, — заявил Святослав в интервью DW Ukrainian.

Уже летом ситуация изменилась на более напряженную, но в городе еще были признаки жизни. Однако уже осенью визит в город запомнился совершенно иначе.

— Центр города сильно пострадал. А когда я был там сейчас, то такого большого контраста я не видел ни разу между визитами — фактически Бахмут уничтожен. В нем мало жизни, и там были только военные. На въезде в город остаются люди — их совсем немного, они пытаются создавать аналог жизни под постоянными обстрелами. Они не прекращаются. Ты не можешь спокойно передвигаться. Что мне запомнилось — местные жители буквально на бордюре устроили небольшой базарчик на окраине города, — добавил артист.

Вакарчук был в Бахмуте в конце января, откуда и записал обращение к украинцам. Сделал он это рядом с главной площадью города и заявил, что Бахмут не покоренный. Тогда музыкант отметил, что находиться рядом с украинскими защитниками — большая честь.