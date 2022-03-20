Американский комик Билл Мар сказал, что в США наконец-то появился президент, которого все любят.

В своем Twitter Билл обнародовал часть из шоу, в котором выступал. Он шутил о принятии в США летнего времени на постоянной основе, а также упомянул президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что у Америки появился президент, которого все любят и у которого заоблачный рейтинг поддержки.

— Это президент Украины, — сказал Билл.

Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It’s the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx — Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022

Также Мар отметил, что Зеленский — комик, который сейчас самый известный во всем мире.

— Он произнес такую удивительно страстную речь на нашем конгрессе. Он сказал, что вы понятия не имеете, когда ваша столица находится в осаде. Это была потрясающая речь. И снова от комика. Как здорово, что он привел аргумент в пользу военной помощи, демократии и сравнил нападение на его страну с Перл-Харбором. У этого парня большая энергия, — отметил Билл.

25 дней в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну и с тех пор не прекращает огонь по украинским городам. За мир в Украине выступают цивилизованные страны, популярные бренды и известные во всем мире люди, которые также высказывают свое уважение Владимиру Зеленскому.