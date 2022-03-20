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У Америки есть президент, которого все любят: Билл Мар о Владимире Зеленском

20 марта 2022, 10:14
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
У Америки есть президент, которого все любят: Билл Мар о Владимире Зеленском

Американский комик Билл Мар сказал, что в США наконец-то появился президент, которого все любят.

В своем Twitter Билл обнародовал часть из шоу, в котором выступал. Он шутил о принятии в США летнего времени на постоянной основе, а также упомянул президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что у Америки появился президент, которого все любят и у которого заоблачный рейтинг поддержки.

— Это президент Украины, — сказал Билл.

Также Мар отметил, что Зеленский — комик, который сейчас самый известный во всем мире.

—  Он произнес такую удивительно страстную речь на нашем конгрессе. Он сказал, что вы понятия не имеете, когда ваша столица находится в осаде. Это была потрясающая речь. И снова от комика. Как здорово, что он привел аргумент в пользу военной помощи, демократии и сравнил нападение на его страну с Перл-Харбором. У этого парня большая энергия, — отметил Билл.

25 дней в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну и с тех пор не прекращает огонь по украинским городам. За мир в Украине выступают цивилизованные страны, популярные бренды и известные во всем мире люди, которые также высказывают свое уважение Владимиру Зеленскому.

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Теги
Війна в Україні , Владимир Зеленский
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