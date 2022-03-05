Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк всячески помогает украинцам — сейчас она волонтерит на Прикарпатье. Наша коллега рассказала, чем занимается и какая обстановка на Западе Украины.

— В Прикарпатье такое впечатление, будто в каждом доме здесь что-нибудь да делают для фронта. И хотя это не американские Javelin и не эмбарго на поставки нефти, но люди очень искреннее хотят помогать — кто-то ютит у себя переселенцев, другие собирают для них одеяла, лекарства. Сегодня мы нашли ткацкий цех, где раньше изготавливали сувениры. Сейчас же девушки делают рюкзаки, сумки, жилеты для фронта. Они сами начали это делать, нашли материал и производят. Они не ждали, что к ним придут и скажут, что делать — это их инициатива. И так везде на Прикарпатье, — уверяет Фроляк.

Елена добавила, что здесь люди не сильно хотят заявлять о своих добрых делах всему миру. Это простые люди, которые делают это ради нас с вами.