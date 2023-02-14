Когда нет света и интернета, многие находят себе самые разные занятия. Например, читают, готовят, смотрят фильмы или сериалы офлайн. Чтобы смотреть их в хорошем качестве, можно воспользоваться подпиской от Netflix.

Таким способом вы сможете смотреть любимое кино даже с телефона. Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон – читайте в материале.

Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон и что для этого нужно

В первую очередь необходимо иметь одно из этих устройств:

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iPhone или iPad с iOS от версии 9.0;

смартфоны или планшеты Android с ОС 4.4.2 и более поздней, Amazon Fire от 4.0 версии;

подписка на Netflix.

Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон

В первую очередь сделайте себе подписку на Netflix Скачайте приложение на iPhone Android Чтобы загрузить фильм или сериал, необходимо открыть приложение Netflix. Далее нужно выбрать фильм или сериал и нажать кнопку Загрузить. В Меню можно отфильтровать фильмы или сериалы для загрузки. Важно, что не все ленты можно сохранить. Для сериалов кнопка Скачать будет доступна после каждого эпизода. Пользователям Android доступна функция Загрузка сезона.

Как смотреть сериал или фильм из Netflix на телефоне

В первую очередь подписку и учетную запись удалять во время просмотра нельзя. Таким образом все загруженные фильмы и сериалы будут удалены из устройства.

Также загруженные фильмы и сериалы спустя некоторое время удаляются автоматически.

Чтобы посмотреть ленту, нужно зайти в приложение Netflix и выбрать Загрузки. Найдите фильм, который хотите посмотреть и нажмите Воспроизвести.