Когда нет света и интернета, многие находят себе самые разные занятия. Например, читают, готовят, смотрят фильмы или сериалы офлайн. Чтобы смотреть их в хорошем качестве, можно воспользоваться подпиской от Netflix.
Таким способом вы сможете смотреть любимое кино даже с телефона. Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон – читайте в материале.
Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон и что для этого нужно
В первую очередь необходимо иметь одно из этих устройств:
- iPhone или iPad с iOS от версии 9.0;
- смартфоны или планшеты Android с ОС 4.4.2 и более поздней, Amazon Fire от 4.0 версии;
- подписка на Netflix.
Как скачать сериал или фильм из Netflix на телефон
- В первую очередь сделайте себе подписку на Netflix.
- Скачайте приложение на iPhone или Android.
- Чтобы загрузить фильм или сериал, необходимо открыть приложение Netflix.
- Далее нужно выбрать фильм или сериал и нажать кнопку Загрузить.
- В Меню можно отфильтровать фильмы или сериалы для загрузки.
- Важно, что не все ленты можно сохранить. Для сериалов кнопка Скачать будет доступна после каждого эпизода.
- Пользователям Android доступна функция Загрузка сезона.
Как смотреть сериал или фильм из Netflix на телефоне
В первую очередь подписку и учетную запись удалять во время просмотра нельзя. Таким образом все загруженные фильмы и сериалы будут удалены из устройства.
Также загруженные фильмы и сериалы спустя некоторое время удаляются автоматически.
Чтобы посмотреть ленту, нужно зайти в приложение Netflix и выбрать Загрузки. Найдите фильм, который хотите посмотреть и нажмите Воспроизвести.