О чем молчит женщина: интервью с примой-балериной Кристиной Шишпор

Приму-балерину Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народную артистку Украины Кристина Шишпор этой осенью мы увидим на сцене Национальной оперы, которая встречает свой 155-ый сезон.
— О чем сегодня не стоит говорить вслух, а о чем просто нельзя молчать?
— Мы живем в такое время, когда видимо уже не существует тем, которые невозможно поднимать в обществе. То, о чем стоит кричать вслух — об агрессии и военном наступлении РФ на нашу Родину.
— Величественная Украина сдерживает врага и защищает таким образом не только Европу, но и весь мир. Поэтому каждый из нас, привлекая социальные сети и международную прессу, вносит свой вклад, рассказывая об этом бедствии.
— Когда и с кем в последнее время вам было приятно помолчать?
— С моей доченькой Юлей. Она — моя Вселенная, моя семья. Знаете, в современном мире мы мало времени проводим с близкими людьми. У каждого свой график. У меня репетиции, гастроли, съемки, концерты.
У Юлички свой школьный график. Но когда случилась эта страшная война, мы были у двоих в Европе, и мой ребенок еще больше стал мне всем.
Я так благодарна, что у меня такая чувствительная девушка, которая может понять свою маму, когда маме плохо и когда даже нет сил разговаривать.
— Когда вы в последнее себя хвалили, а за что бранили?
— Я себя немножко хвалила последний раз до войны и это связано с моей работой (улыбается).
Ругаю себя чаще, особенно сейчас и это связано с тем, что хочется больше помочь нашей стране, ВСУ и детям (Балерина собрала средства для покупки медицинского оборудования для Охматдета и Николаевской больницы, — Ред.).
Хочется быть больше полезной для страны.
— Назовите самую красивую вещь и почему вы ее таковой считаете?
— Я обожаю духи, это прежде всего воспоминания.
Во-вторых, это очень интимная и индивидуальная вещь, которая может охарактеризовать человека. У меня огромная коллекция духов, потому что из каждого путешествия я привожу новый аромат.
— Каким талантом вам бы очень хотелось обладать?
— О, это видимо талант археолога. С самого детства, меня очень интересует история и археология. Это так замечательно, исследовать цивилизации, людей, города и все эти секреты нашей планеты.
— Если бы вы могли оставить только одно воспоминание, чтобы это было?
— Я бы оставила те воспоминания, где все мои родные и близкие — живы. Это самое важное!
— Что подобает современным мужчинам, а что не украшает современных женщин?
— Во все времена мужчин выделяло умение держать свое слово. Это бесценно. Очень горжусь этой мужской чертой. Что касается женщин, то видимо это безделье.
Труд подталкивает нас к саморазвитию, а без саморазвития невозможно двигаться дальше.
— Если бы вам пришлось себя сравнить с алкогольным напитком или коктейлем. Вы какой?
— Друзья сравнивают меня с самбукой, такой же вспыльчивой и страстной. Но лично я, чувствую себя глотком прохладительного шампанского — легким, сладким игристым напитком (улыбается).
— К какому совету мамы вы не прислушались, и сейчас сожалеете об этом?
— С моей мамочкой, мы были подругами. У нас были добрые и искренние отношения, которые я храню в памяти и в сердце. Сейчас мне ее очень не хватает, но я запомнила совет мамочки: не воспринимать слишком близко к сердцу некоторые вещи и явления, которые случаются по жизни.
— Быть добрым, открытым и в то же время ранимым человеком — это не слабость, а сила, поэтому ее нужно оберегать.
Конечно, я еще учусь этому качеству. И этот совет актуален в мирное время, сейчас невозможно абстрагироваться от горя и несправедливости, которая происходит.
— Внешность какого признанного красавца всегда казалась вам преувеличенной? И, наоборот, кто из мужчин с невыразительной внешностью кажется вам очень привлекательным?
— Красота — это субъективное понятие. Никогда не разделяла мировую истерию по Брэда Питта, хочу очень уважаю его как актера и творческую личность.
Мой типаж — это Киану Ривз. Я пересмотрела всю его фильмографию (смеется). Нравится все, что он делает, а еще его стиль.
— Чем пахнет счастье?
— Спокойствием. Души, сердца и тела. Ты на самом деле счастливый человек, когда находишься в состоянии покоя, отсутствуют стресс и тревога. Это придает уверенности. И сейчас это ясно как никогда.