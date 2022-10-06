О чем молчит женщина: интервью с примой-балериной Кристиной Шишпор

Приму-балерину Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народную артистку Украины Кристина Шишпор этой осенью мы увидим на сцене Национальной оперы, которая встречает свой 155-ый сезон.

— О чем сегодня не стоит говорить вслух, а о чем просто нельзя молчать?

— Мы живем в такое время, когда видимо уже не существует тем, которые невозможно поднимать в обществе. То, о чем стоит кричать вслух — об агрессии и военном наступлении РФ на нашу Родину.

Сейчас смотрят

— Величественная Украина сдерживает врага и защищает таким образом не только Европу, но и весь мир. Поэтому каждый из нас, привлекая социальные сети и международную прессу, вносит свой вклад, рассказывая об этом бедствии.

— Когда и с кем в последнее время вам было приятно помолчать?

— С моей доченькой Юлей. Она — моя Вселенная, моя семья. Знаете, в современном мире мы мало времени проводим с близкими людьми. У каждого свой график. У меня репетиции, гастроли, съемки, концерты.

У Юлички свой школьный график. Но когда случилась эта страшная война, мы были у двоих в Европе, и мой ребенок еще больше стал мне всем.

Я так благодарна, что у меня такая чувствительная девушка, которая может понять свою маму, когда маме плохо и когда даже нет сил разговаривать.

— Когда вы в последнее себя хвалили, а за что бранили?

— Я себя немножко хвалила последний раз до войны и это связано с моей работой (улыбается).

Ругаю себя чаще, особенно сейчас и это связано с тем, что хочется больше помочь нашей стране, ВСУ и детям (Балерина собрала средства для покупки медицинского оборудования для Охматдета и Николаевской больницы, — Ред.).

Хочется быть больше полезной для страны.

— Назовите самую красивую вещь и почему вы ее таковой считаете?

— Я обожаю духи, это прежде всего воспоминания.

Во-вторых, это очень интимная и индивидуальная вещь, которая может охарактеризовать человека. У меня огромная коллекция духов, потому что из каждого путешествия я привожу новый аромат.

— Каким талантом вам бы очень хотелось обладать?

— О, это видимо талант археолога. С самого детства, меня очень интересует история и археология. Это так замечательно, исследовать цивилизации, людей, города и все эти секреты нашей планеты.

— Если бы вы могли оставить только одно воспоминание, чтобы это было?

— Я бы оставила те воспоминания, где все мои родные и близкие — живы. Это самое важное!

— Что подобает современным мужчинам, а что не украшает современных женщин?

— Во все времена мужчин выделяло умение держать свое слово. Это бесценно. Очень горжусь этой мужской чертой. Что касается женщин, то видимо это безделье.

Труд подталкивает нас к саморазвитию, а без саморазвития невозможно двигаться дальше.

— Если бы вам пришлось себя сравнить с алкогольным напитком или коктейлем. Вы какой?

— Друзья сравнивают меня с самбукой, такой же вспыльчивой и страстной. Но лично я, чувствую себя глотком прохладительного шампанского — легким, сладким игристым напитком (улыбается).

— К какому совету мамы вы не прислушались, и сейчас сожалеете об этом?

— С моей мамочкой, мы были подругами. У нас были добрые и искренние отношения, которые я храню в памяти и в сердце. Сейчас мне ее очень не хватает, но я запомнила совет мамочки: не воспринимать слишком близко к сердцу некоторые вещи и явления, которые случаются по жизни.

— Быть добрым, открытым и в то же время ранимым человеком — это не слабость, а сила, поэтому ее нужно оберегать.

Конечно, я еще учусь этому качеству. И этот совет актуален в мирное время, сейчас невозможно абстрагироваться от горя и несправедливости, которая происходит.

— Внешность какого признанного красавца всегда казалась вам преувеличенной? И, наоборот, кто из мужчин с невыразительной внешностью кажется вам очень привлекательным?

— Красота — это субъективное понятие. Никогда не разделяла мировую истерию по Брэда Питта, хочу очень уважаю его как актера и творческую личность.

Мой типаж — это Киану Ривз. Я пересмотрела всю его фильмографию (смеется). Нравится все, что он делает, а еще его стиль.

— Чем пахнет счастье?

— Спокойствием. Души, сердца и тела. Ты на самом деле счастливый человек, когда находишься в состоянии покоя, отсутствуют стресс и тревога. Это придает уверенности. И сейчас это ясно как никогда.