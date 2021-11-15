Неформат, но стыдно не будет: Пономарев о совместном треке с Dzidzio

Украинские исполнители Александр Пономарев и Михаил Хома (Dzidzio) анонсировали общий трек и клип на него. В настоящее время в Буче под Киевом снимают видео на новую песню. Артисты споют романс о любви двух мужчин к одной женщине.

Ранее они уже сотрудничали в рамках квартета. Речь идет о песне Чому, которую спели Александр Пономарев, Dzidzio, Артем Пивоваров и Alekseev.

По словам Пономарева, он хочет, чтобы публика видела Михаила Хому как певческого артиста, а не только в образе Dzidzio.

— Когда-то давно на Черноморских играх вместе с Кузьмой Скрябиным мы были членами жюри, а Миша был конкурсантом на этом детском конкурсе. Я запомнил, что он очень хорошо умеет петь и, собственно, сейчас из него вынимаю это, то есть чтобы он был не только Dzidzio. Я ему даже сказал, что в лице Пономарева ты нашел врага для Dzidzio и товарища для Михаила Фомы. То есть он должен петь, — заметил Александр Пономарев.

Певец также рассказал, что их общая песня появилась давно, однако были трудности относительно ее записи из-за плотных графиков обоих артистов.

Пономарев и Хома планируют презентовать общий клип в День мужчины – 19 ноября.

Слова и музыку к новой песне написал Александр Пономарев.

По его словам, этот трек абсолютно неформатный, как и квартетная песня Чому. Несмотря на то, что эти треки неформатные для радиостанций, люди на концертах очень хорошо их воспринимают.

— Они соскучились по этому. То есть это говорит о том, что музыкальные продюсеры радиостанций не всегда правы в том, что они крутят. Слишком заниженная планка в музыке. Это песня другая, мне за нее не будет стыдно, – подчеркнул Пономарев.

Он добавил, что новый трек будет лирическим.

— Там есть над чем подумать, но даже дело не в том. У меня много лирических песен. Хотя у меня еще есть и быстрые песни, в основном я лирик – это правда. И она другая со всех сторон. Если говорить о стандартах, которые заявляют музыкальные продюсеры радиостанций, то она не подходит ни по какому канону или правилу, — отметил артист.

По словам артиста, продюсеры радиостанций рекомендуют в треках использовать бит и прочее.

— То есть песня Я люблю тільки тебе, условно говоря, на радиостанции не попала. Она стала популярной иначе. Благодаря тому, что кто услышал, кто увидел видеоклип. На радиостанциях она неформатная была, – рассказал Пономарев.

Он добавил, что пытался делать форматную музыку. Однако певец понимал, что это обычное ремесло, а не творчество, к которому он так стремится.