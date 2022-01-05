64-ю церемонию вручения музыкальной премии Грэмми перенесли из-за всплеска случаев заболевания Covid-19, вызванного новым штаммом Омикрон.

Шоу должно было состояться 31 января, но его перенесут на другую дату. Об этом сообщили в совместном заявлении The Recording Academy и CBS в среду, 5 января.

— После тщательного рассмотрения и анализа с городскими и государственными чиновниками, экспертами по здравоохранению и безопасности, сообществом артистов и нашими многочисленными партнерами, Академия звукозаписи и CBS отложили 64-е ежегодное вручение премии Грэмми, – говорится в сообщении.

Там добавили, что здоровье и безопасность тех, кто в состоит музыкальном сообществе, живой аудитории и сотен людей, остаются главным приоритетом. Поэтому проведение шоу 31 января “содержит много рисков”.

Награждение планировалось провести в Лос-Анджелесе. По данным Управления здравоохранения округа Лос-Анджелес, только во вторник 21 790 человек в округе Лос-Анджелес сдали положительный результат теста на коронавирус.

Номинантов на премию Грэмми 2022 объявили 23 ноября прошлого года. Лидером по количеству номинаций оказался джазовый музыкант Джон Батист – 11, Джастин Бибер номинирован в восьми категориях, а Билли Айлиш – в семи.