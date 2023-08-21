Украинский телеведущий Юрий Горбунов отреагировал на скандал, связанный с отдыхом на элитном курорте в Испании. Шоумен заявил, что это клевета.

Так, в августе в СМИ появилась информация якобы от молдавских пограничников о том, что Горбунов 26 марта уехал на элитный курорт в Испанию. В сети разгорелся скандал, и теперь шоумен на него отреагировал.

В интервью Алине Доротюк он заявил, что это неправдивая информация, и он хочет, чтобы виновные понесли наказание за ее распространение. Юрий добавил, что все его поездки за границу — официальные.

— Выезды зафиксированы в моем паспорте, и там есть все необходимые штампы. За то, что написали в СМИ, которые принадлежат к определенной политической силе, будут нести официальную публичную ответственность. Я уже подал заявление для расследования — люди, которые создали эту клевету, обязательно будут просить прощения, — заявил Горбунов.

Шоумен добавил, что данные о пересечении границы могут предоставить только в случае криминального уголовного производства. Впрочем, он признался, что часто посещал Европу по время войны — для волонтерства или съемок шоу. А вот в Испании Горбунов был всего два раза — во время концертов украинских артистов.

Ранее Григория Решетника раскритиковали за отдых в Риме — ведущий ответил, что он живет честно и порядочно, и скрывать свою жизнь или оправдываться он не будет.