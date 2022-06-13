Принц Эндрю просит у Елизаветы II вернуть ему звание полковника гренадерской гвардии. Герцог Йоркский был лишен этого статуса и других воинских титулов после секс-скандала, связанного с Эпштейном.

Скандал вокруг Эндрю начался еще в августе 2021 года — тогда его обвинили в изнасиловании 20-летней давности. Принц пытался оперативно закрыть дело, но суд стал на сторону потерпевшей Виджинии Джуффре, которой на момент сексуальных отношений было 17.

На фоне обвинений к Елизавете II поступило письмо, в котором 150 ветеранов призвали королеву лишить Эндрю всех почетных воинских званий, которые он имел в Соединенном Королевстве, Канаде и Новой Зеландии.

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Все звания вернули королю до распределения между другими членами семьи.

В феврале 2022 года принцу удалось урегулировать иск — это поспособствовала денежная помощь потерпевшей. И хотя точная сумма неизвестна, решить вопрос помогла королева Великобритании.

Теперь спустя почти шесть месяцев Эндрю не только хочет быть восстановленным в должности полковника гренадерской гвардии, но и иметь возможность посещать королевские мероприятия вместе с другими членами семьи. Герцог Йоркский также настаивает на том, чтобы его дочери, принцесса Беатрис и Евгения, получили королевский статус.