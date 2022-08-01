Украинская певица Вера Брежнева высказалась на фоне слухов о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Артистка поразмышляла о переосмыслении жизни на фоне боевых действий в родной стране.

В Instagram-stories Вера написала, что у нее ко всему поменялось отношение.

— Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все — война, отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть, поскольку все привычное осталось в прошлом, — отметила Брежнева.

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Также исполнительница прикрепила свое новое фото, отметив, что ее волосы стали длинными.

— Все мы сейчас проходим очень сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. Меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека, — подчеркнула артистка.

Брежнева добавила, что каждый из нас пытается жить и находить что-то хорошее в каждом дне.

Отметим, недавно в росСМИ активно обсуждали проблемы в звездной паре, мол, супруги на грани развода. Выдвигались даже предположения, что Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, однако она опровергла домыслы.