Чоловік, який постраждав у ДТП з Остапом Ступкою, розкрив справжню “підтримку” актора. За словами постраждалого, Остап не виконав обіцяне – мізерна допомога з реабілітацією та небажання платити за пошкоджене авто.

4 квітня Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва, врізавшись на своєму позашляховику в припарковане авто. У транспорті на момент зіткнення був чоловік, якого екстрено госпіталізували. Потерпілий три дні перебував без свідомості в реанімації, а Ступка після суду залишається під домашнім арештом до 5 липня.

У суді Остап пообіцяв допомогти потерпілому чоловікові, але сам Ярослав запевняє, що це лише на словах.

– Прийшов до тями через 3 дні після ДТП. Остап з’явився в лікарні через 6 днів. Повернув гроші за операцію і купив частину ліків – це до 20 тис. грн. Більше він нічого не купував, а мені доведеться пережити ще одну операцію. У реабілітації він не брав участь і не цікавився здоров’ям, – розповів чоловік.

Потерпілий додав, що Ступка хотів заплатити за ремонт авто, але цього так і не сталося. Причому вирішити питання з авто хотів сам Остап, щоб у потерпілого не було претензій стосовно транспорту в суді.