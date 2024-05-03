Российская телеведущая и блогерка Настя Ивлеева отправилась на временно оккупированные территории Донбасса и поделилась своими впечатлениями. Она подыграла проклемлевской пропаганде историями о восстановлении разрушенных городов, которые Россия и уничтожила.

Настя Ивлеева рассказала о поездке на Донбасс

Похоже, Ивлеева решила замолить свою вину перед Путиным за голую вечеринку, которую она устроила на новый год с российскими звездами. По данным российских СМИ, Настя решила не афишировать свою поездку и проехалась по нескольким оккупированным городам, и даже побывала на “нуле”.

— Мы просто стояли, слушали войну. Впечатление на всю жизнь, — рассказала ведущая о впечатлениях от линии фронта.

Ее впечатления от Мариуполя идут на руку пропаганде Кремля — Ивлеева посетила этот город и рассказала, что из руин рождается новая жизнь. Правда, звезда забыла, что именно армия России уничтожила красивый украинский город, а ракетами разбомбила драмтеатр с мирными жителями внутри.

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Кстати, в начале полномасштабного вторжения Ивлеева призывала прекратить войну в Украине. Звезда отметила, что сейчас нужны переговоры, ведь умирают молодые солдаты России и уничтожаются целые города с мирными людьми. При этом, она называла себя человеком мира и патриотом своей страны.

Ивлеева — не первый человек, который приехал на Донбасс отрабатывать за участие в голой вечеринке. Ранее на оккупированные территории приезжали Дима Билан и Филипп Киркоров, которые также старались угодить Кремлю своей пропагандой.

Фото: Настя Ивлеева