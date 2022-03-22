Победители Евровидения 2021, итальянская группа Maneskin поддержала украинцев и сообщила, что не приедет в Россию с концертами в рамках своего нового тура.

— Конечно, очень трудно делать заявления о шоу в то время, когда в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы переживаем за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые влияют на жизни стольких невинных людей, мы не будем оставлять в туре российские даты, — отметили Maneskin.

Известно, что в рамках мирового тура Loud Kids Tour итальянцы отыграют концерты в ряде европейских стран, а также проедут по городам США. Продажа билетов на выступления Maneskin стартует 25 марта.