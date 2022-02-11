Организаторы отбора на Евровидение 2022 от Украины решили изменить порядок выступления конкурсантов. Такое решение продюсерская команда приняла после телевизионного прогона.

Изменены номера артистов во втором блоке. Так, например, певица Roxolana выступит не под пятым номером, как должна была, а под шестым, а группа Kalush Orchestra не под шестым, а под пятым.

Порядок выступления финалистов отбора на Евровидение:

группа Cloudless; Michael Soul; группа Our Atlantic; Barleben; группа Kalush Orchestra; Roxolana; Wellboy; Алина Паш.

Именно по этим номерам зрители будут голосовать за участника, который им больше всего нравится — с помощью СМС. Результат отбора на Евровидение в Украине зависит на 50% от жюри и на 50% от зрителей.

После того, как ведушая отбора Маша Ефросинина объявит о старте голосования, все желающие смогут отправить СМС с кодом участника на короткий номер 7576. А вот код финалиста — это его порядковый номер. Стоит отметить, что сообщения платное.

Нацотбор на Евровидение 2022 от Украины пройдет 12 февраля в 18.30 на UA: Перший в формате телевизионного концерта.