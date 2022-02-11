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Порядок виступу фіналістів змінили за день до нацвідбору

11 Лютого 2022, 19:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Порядок виступу фіналістів змінили за день до нацвідбору

Організатори відбору на Євробачення 2022 від України вирішили змінити порядок виступу конкурсантів. Таке рішення продюсерська команда ухвалила після телевізійного прогону.

Змінено номери артистів у другому блоці. Так, наприклад, співачка Roxolana виступить не під п’ятим номером, як мала, а під шостим, а гурт Kalush Orchestra не під шостим, а під п’ятим.

Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:

  1. гурт Cloudless;
  2. Michael Soul;
  3. гурт Our Atlantic;
  4. Barleben;
  5. гурт Kalush Orchestra;
  6. Roxolana;
  7. Wellboy;
  8. Аліна Паш.

Саме за цими номерами глядачі голосуватимуть за учасника, який їм найбільше подобається – за допомогою СМС. Результат відбору на Євробачення в Україні залежить на 50% від журі та на 50% від глядачів.

Після того, як ведуча відбору Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування, всі охочі зможуть відправити СМС із кодом учасника на короткий номер 7576. А ось код фіналіста – це його порядковий номер. Слід зазначити, що повідомлення платне.

Нацвідбір на Євробачення 2022 року від України пройде 12 лютого о 18.30 на UA: Перший у форматі телевізійного концерту.

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