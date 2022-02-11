Організатори відбору на Євробачення 2022 від України вирішили змінити порядок виступу конкурсантів. Таке рішення продюсерська команда ухвалила після телевізійного прогону.
Змінено номери артистів у другому блоці. Так, наприклад, співачка Roxolana виступить не під п’ятим номером, як мала, а під шостим, а гурт Kalush Orchestra не під шостим, а під п’ятим.
Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:
- гурт Cloudless;
- Michael Soul;
- гурт Our Atlantic;
- Barleben;
- гурт Kalush Orchestra;
- Roxolana;
- Wellboy;
- Аліна Паш.
Саме за цими номерами глядачі голосуватимуть за учасника, який їм найбільше подобається – за допомогою СМС. Результат відбору на Євробачення в Україні залежить на 50% від журі та на 50% від глядачів.
Після того, як ведуча відбору Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування, всі охочі зможуть відправити СМС із кодом учасника на короткий номер 7576. А ось код фіналіста – це його порядковий номер. Слід зазначити, що повідомлення платне.
Нацвідбір на Євробачення 2022 року від України пройде 12 лютого о 18.30 на UA: Перший у форматі телевізійного концерту.