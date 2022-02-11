Організатори відбору на Євробачення 2022 від України вирішили змінити порядок виступу конкурсантів. Таке рішення продюсерська команда ухвалила після телевізійного прогону.

Змінено номери артистів у другому блоці. Так, наприклад, співачка Roxolana виступить не під п’ятим номером, як мала, а під шостим, а гурт Kalush Orchestra не під шостим, а під п’ятим.

Порядок виступу фіналістів відбору на Євробачення:

гурт Cloudless; Michael Soul; гурт Our Atlantic; Barleben; гурт Kalush Orchestra; Roxolana; Wellboy; Аліна Паш.

Саме за цими номерами глядачі голосуватимуть за учасника, який їм найбільше подобається – за допомогою СМС. Результат відбору на Євробачення в Україні залежить на 50% від журі та на 50% від глядачів.

Після того, як ведуча відбору Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування, всі охочі зможуть відправити СМС із кодом учасника на короткий номер 7576. А ось код фіналіста – це його порядковий номер. Слід зазначити, що повідомлення платне.

Нацвідбір на Євробачення 2022 року від України пройде 12 лютого о 18.30 на UA: Перший у форматі телевізійного концерту.