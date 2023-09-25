Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Жизнь непредсказуема: Полякова рассказала, планируют ли они с мужем еще детей

25 сентября 2023, 14:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова

Певица Оля Полякова заинтриговала поклонников ответом на вопрос о детях. В частности, она сказала, хочет ли еще раз стать мамой.

В Instagram-stories Полякова решила пообщаться с поклонниками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался у нее — планируют ли они еще с супругом детей.

Полякова однозначного ответа не дала, поскольку сказала, что он в любой момент может измениться.

Сейчас смотрят

— В данный момент нет, но вы ведь знаете, жизнь непредсказуема, может, и захочу. Никогда не говори нет, — сказала Оля.

Оля Полякова сказала, хочет ли еще детей

Фото: https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Напомним, у Оли Поляковой двое дочерей от мужа, бизнесмена Вадима — 18-летняя Мария и 11-летняя Алиса.

Читайте также:
Оля Полякова з донькою МарієюГотовится к чему-то крутому! Дочка Поляковой бросила учебу в Англии

Теги
Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь