Оля Полякова сказала, хочет ли еще детей

Певица Оля Полякова заинтриговала поклонников ответом на вопрос о детях. В частности, она сказала, хочет ли еще раз стать мамой.

В Instagram-stories Полякова решила пообщаться с поклонниками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из подписчиков поинтересовался у нее — планируют ли они еще с супругом детей.

Полякова однозначного ответа не дала, поскольку сказала, что он в любой момент может измениться.

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— В данный момент нет, но вы ведь знаете, жизнь непредсказуема, может, и захочу. Никогда не говори нет, — сказала Оля.

Напомним, у Оли Поляковой двое дочерей от мужа, бизнесмена Вадима — 18-летняя Мария и 11-летняя Алиса.