Картину американского художника Энди Уорхола Белая катастрофа продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 72 млн фунтов стерлингов (более $85 млн).

За редкую работу из знаменитой серии Смерть и катастрофа была изъята почти треть от общей суммы, собранной на аукционе. Картина стала одной из самых дорогих работ художника, когда-либо выставленных на торги.

#AuctionUpdate: The star lot in tonight’s sale, Andy Warhol’s monumental ‘White Disaster’—the largest of his iconic Death and Disaster series—sells for an equally monumental $85.4M. #SothebysContemporary pic.twitter.com/9lKOqoe0zG — Sotheby’s (@Sothebys) November 17, 2022 Сейчас смотрят

Энди Уорхол, который, как говорили, был зациклен на темах смерти и смертности, напечатал 19 изображений автокатастрофы со смертельным исходом в черно-белых тонах, чтобы соответствовать газетам, из которых он черпал вдохновение. Это и есть Белая катастрофа.

Произведение 1963 года считается одним из самых провокационных и запоминающихся художественных достижений ХХ века.

Последний раз картину выставляли на продажу в 1987 году. Тогда аукционному дому Christie’s работа американского художника принесла только $650 тыс.