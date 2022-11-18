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За более чем $85 млн: картину Энди Уорхола продали за рекордную сумму

18 ноября 2022, 11:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Енді Воргол
Источник: Getty Images

Картину американского художника Энди Уорхола Белая катастрофа продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 72 млн фунтов стерлингов (более $85 млн).

За редкую работу из знаменитой серии Смерть и катастрофа была изъята почти треть от общей суммы, собранной на аукционе. Картина стала одной из самых дорогих работ художника, когда-либо выставленных на торги.

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Энди Уорхол, который, как говорили, был зациклен на темах смерти и смертности, напечатал 19 изображений автокатастрофы со смертельным исходом в черно-белых тонах, чтобы соответствовать газетам, из которых он черпал вдохновение. Это и есть Белая катастрофа.

Произведение 1963 года считается одним из самых провокационных и запоминающихся художественных достижений ХХ века.

Последний раз картину выставляли на продажу в 1987 году. Тогда аукционному дому Christie’s работа американского художника принесла только $650 тыс.

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Источник
Bloomberg
Теги
аукціон художник
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