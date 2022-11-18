Картину американського художника Енді Воргола Біла катастрофа продали на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за рекордні 72 млн фунтів стерлінгів (понад $85 млн).

За рідкісну роботу зі знаменитої серії Смерть і катастрофа було виручено майже третину від загальної суми, зібраної на аукціоні. Картина стала однією з найдорожчих робіт художника, коли-небудь виставлених на торги.

#AuctionUpdate: The star lot in tonight’s sale, Andy Warhol’s monumental ‘White Disaster’—the largest of his iconic Death and Disaster series—sells for an equally monumental $85.4M. #SothebysContemporary pic.twitter.com/9lKOqoe0zG — Sotheby’s (@Sothebys) November 17, 2022 Зараз дивляться

Енді Воргол, який, як кажуть, був зосереджений на темах смерті та смертності, надрукував 19 зображень смертельної автокатастрофи в чорно-білих тонах, щоб відповідати газетам, з яких він черпав натхнення. Це і є Біла катастрофа.

Твір 1963 року вважається одним з найбільш провокаційних і пам’ятних художніх досягнень ХХ століття.

Востаннє картину виставляли на продаж у 1987 році. Тоді аукціонному дому Christie’s робота американського художника принесла тільки $650 тис.