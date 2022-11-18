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Понад $85 млн: картину Енді Воргола продали за рекордну суму

18 Листопада 2022, 11:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Енді Воргол
Джерело: Getty Images

Картину американського художника Енді Воргола Біла катастрофа продали на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за рекордні 72 млн фунтів стерлінгів (понад $85 млн).

За рідкісну роботу зі знаменитої серії Смерть і катастрофа було виручено майже третину від загальної суми, зібраної на аукціоні. Картина стала однією з найдорожчих робіт художника, коли-небудь виставлених на торги.

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Енді Воргол, який, як кажуть, був зосереджений на темах смерті та смертності, надрукував 19 зображень смертельної автокатастрофи в чорно-білих тонах, щоб відповідати газетам, з яких він черпав натхнення. Це і є Біла катастрофа.

Твір 1963 року вважається одним з найбільш провокаційних і пам’ятних художніх досягнень ХХ століття.

Востаннє картину виставляли на продаж у 1987 році. Тоді аукціонному дому Christie’s робота американського художника принесла тільки $650 тис.

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Джерело
Bloomberg
Теги
аукціон художник
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