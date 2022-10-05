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Персони

Фотограф Мерилин Монро и Бриджит Бардо — умер Дуглас Киркланд

5 октября 2022, 18:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дуглас Киркланд
Источник: Getty Images

На 89-году жизни умер американский фотограф Дуглас Киркланд. Он прославился благодаря работе с мировыми звездами — некоторые снимки из его карьеры стали легендарными и считаются классикой.

Дуглас скончался 3 октября в своем доме в Лос-Анджелесе, но об этом стало известно только сейчас. Смерть наступила в ходе естественных причин.

Стать Киркланду всемирно известным фотографом помогла Мерилин Монро, для которой он устроил фотосет. После этого с ним захотели работать и другие мировые звезды — Элизабет Тейлор, Брижитт Бардо, Одри Хепберн, Энди Уорхол, Мик Джаггер, Леонардо Ди Каприо, Бьорк, Майкл Джексон, Пэрис Хилтон и многие другие. Его фото появлялись в сотнях модных журналов. 

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Фотограф также был на бекстейдже сотен голливудских фильмов, где ловил моменты процесса создания первоклассного кино. К примеру, он фотографировал в перервыах между съемочным процессом актеров фильма Великий Гэтсби.

Работы Киркланда собраны в 10 монографиях, а его фотографии включены в коллекции, в том числе Академии кинематографических искусств и наук, Смитсоновского института и Анненбергского пространства для фотографии в Лос-Анджелесе.

У фотографа осталась жена, сын, две дочери, 5 внуков и правнук.

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Источник
Variety
Теги
Смерть
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