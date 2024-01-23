Канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу, 20 января.

Чем прославился Норман Джуисон

Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. В 1940-х служил в королевском флоте Канады, затем начал карьеру на телевидении как постановщик музыкальных шоу.

Он был трижды номинирован на Оскар за лучшую режиссуру за фильмы Полуночная жара (1967), Скрипач на крыше (1971) и Власть луны (1987).

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Среди других известных работ режиссера — Цинциннати Кид (1965), Иисус Христос — суперзвезда (1973), Кулак (1978), Правосудие для всех (1979). Всего фильмы Нормана 46 раз были номинированы на премию Оскар и 12 раз получили статуэтку.

Также среди наград и номинаций Джуисона — Золотой глобус, BAFTA, Серебряный медведь, премия Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру.

В 1988 и 1998 годах Джуисон был удостоен звезд на голливудской и канадской Аллеях славы. В 2001-м его именем был назван парк в центре Торонто.