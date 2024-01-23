Канадський режисер та продюсер Норман Джуїсон помер у віці 97 років. Він пішов з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі у суботу, 20 січня.

Чим прославився Норман Джуїсон

Джуїсон народився 21 липня 1926 року в Торонто. У 1940-х служив у королівському флоті Канади, потім почав кар’єру на телебаченні як постановник музичних шоу.

Він був тричі номінований на Оскар за кращу режисуру за фільми Спекотної ночі (1967), Скрипаль на даху (1971) і Влада місяця (1987).

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Серед інших відомих робіт режисера – Цинциннаті Кід (1965), Ісус Христос – суперзірка (1973), Кулак (1978), Правосуддя для всіх (1979). Загалом фільми Нормана 46 разів були номіновані на премію Оскар і 12 разів отримали статуетку.

Також серед нагород і номінацій Джуїсона – Золотий глобус, BAFTA, Срібний ведмідь, премія Гільдії режисерів Америки за найкращу режисуру.

У 1988 і 1998 роках Джуїсон був удостоєний зірок на голлівудській і канадській Алеях слави. У 2001-му його ім’ям було названо парк у центрі Торонто.