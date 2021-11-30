Полиция обыскала дом Мэрилина Мэнсона по делу о сексуальном насилии

В доме Мэрилина Мэнсона полиция провела обыск. Это произошло из-за заявлений со стороны нескольких женщин о физическом и сексуальном насилии.

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Ева Хименес сообщила, что в понедельник был вручен ордер на обыск в доме Мэнсона, настоящее имя которого — Брайан Хью Уорнер.

Хименес не сообщила никаких подробностей.

В феврале управление шерифа заявило, что его детективы расследуют дело Мэнсона в связи с сообщениями о домашнем насилии в период с 2009 по 2011 год в Западном Голливуде, где он жил в то время.

Причастные к этому женщины не были идентифицированы, но несколько женщин публично заявили в этом году, что они подверглись физическому, сексуальному и эмоциональному насилию со стороны Мэнсона примерно во время расследуемых инцидентов. Некоторые также подали иски.

С начала этого года по меньшей мере 15 женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном, психологическом и физическом насилии. Хотя его дело против Джейн Доус было прекращено в сентябре, в октябре судья постановил продолжить расследование по делу Бьянко.

Мэнсон отрицает все обвинения. Также певец уверен, что такую атаку на него сфабриковали бывшие соратники. Кроме того, Мэнсон отметил, что обвинители отчаянно пытаются объединить его сценический образ с личной жизнью.