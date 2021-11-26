Подарит детям футболки с автографом: Роналду откликнулся на просьбу Pink в Twitter

Американская певица Pink обратилась в Twitter к футболисту Криштиану Роналду. Она попросила спортсмена поддержать ее благотворительную инициативу и предоставить несколько футболок с его автографом.

Дело в том, что несколько детей мечтают именно об автографе своего кумира, а больше ничего им для счастья не нужно.

— В этом году я спонсирую детей на Рождество, которые не хотят ничего другого, кроме одного из ваших трикотажных изделий. Не хотите отправить мне пару и изменить их жизнь? Я знаю, что ты постоянно делаешь отличные вещи, — отметила Pink.

Криштиану Роналду впоследствии ответил на твит артистки. Он написал, что охотно поддержит Pink и пришлет футболки детям.

— Здравствуй, Pink. Я рад помочь. Я организую несколько футболок для детей без проблем. Буду рад сделать их счастливыми, – написал Роналду.

Кстати, Pink не в первый раз проводит благотворительную акцию. Певица неоднократно привлекала внимание публики к важным общественным проблемам. К примеру, когда женскую сборную Норвегии оштрафовали за то, что команда вышла на матч в шортах, а не в спортивном бикини. Тогда каждая спортсменка получила штраф в размере €150.

Pink эта ситуация не на шутку возмутила. Она написала пост на этот счет и заявила, что готова полностью выплатить штраф. Впоследствии Международная федерация гандбола сменила правила игры и разрешила спортсменкам выходить на поле в майках и шортах.