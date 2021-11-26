Подарує дітям футболки з автографом: Роналду відгукнувся на прохання Pink у Twitter

Американська співачка Pink звернулася у Twitter до футболіста Кріштіану Роналду. Вона попросила спортсмена підтримати її благодійну ініціативу та надати кілька футболок з його автографом.

Річ у тому, що кілька дітей мріють саме про автограф свого кумира, а більше нічого їм для щастя нічого не потрібно.

– Цього року я спонсорую кілька дітей на Різдво, які не хочуть нічого іншого, окрім одного з ваших трикотажних виробів. Чи не хочете надіслати мені пару та змінити їхнє життя? Я знаю, що ти постійно робиш чудові речі, – зазначила Pink.

Кріштіану Роналду згодом відповів на твіт артистки. Він написав, що залюбки підтримає Pink і надішле футболки дітлахам.

– Привіт, Pink. Я радий допомогти. Я організую декілька футболок для дітей, без проблем. Буду радий зробити їх щасливими, – написав Роналду.

До речі, Pink не вперше проводить благодійну акцію. Співачка неодноразово також привертала увагу публіки до важливих суспільних проблем. Наприклад, коли жіночу збірну Норвегії оштрафували через те, що команда вийшла на матч в шортах, а не в спортивному бікіні. Тоді кожна спортсменка отримала штраф в розмірі €150.

Pink ця ситуація не на жарт обурила. Вона написала пост з цього приводу та заявила, що готова повністю виплатити штраф. Згодом Міжнародна федерація гандболу змінила правила гри та дозволила спортсменкам виходити на поле у майках та шортах.