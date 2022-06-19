Певица Alyosha в эксклюзивном комментарии Вікна новини рассказала об общении с мужем, фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей во время войны. Музыкант с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину стоит на защите нашей страны.

По словам Alyosha, они стараются общаться каждый день и созваниваются по видеосвязи — чтобы видеть детей и друг друга. Говорит, у Тараса бывают дежурства и спецоперации, но тогда он предупреждает заранее, что не сможет позвонить.

— Несколько первых раз, когда он не выходил на связь, я уже связывалась со всеми, так сказать, поднимала всю Украину на уши, чтобы его найти, — вспоминает певица.

Отмечает, дети очень радуются, когда им звонит папа — показывают рисунки, достижения или как развлекаются.

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— Они делятся своей жизнью как могут. Для папы это, конечно, очень интересно. Ему это как поддержка, придание сил, энергии и положительных эмоций, которых там очень не хватает, — рассказала Alyosha.

Говорит, стараются поддерживать друг друга максимально и детям так лучше, поскольку они не осознают всего до конца.

— Они окружены любовью. Мы у бабушки с дедушкой. Им весело. Я не могу сказать, что внутри что-то изменилось в плане чувств. Все как и было, даже посильнее. Просто хочется уже реализовать то, что представляешь — обнять, увидеть, — призналась артистка.

Alyosha отметила, когда они все вместе были дома в Киеве, то давала Тополе право быть “злым полицейским”, поскольку у него мужская сила и энергия. Она же всегда более нежная сторона.

— Все просьбы отца они стараются выполнять, чтобы его порадовать. Мы каждый день говорим о том, что он лучший отец в мире. Он мне говорит о том, что я лучшая мама, лучшая жена. Он самый лучший человек. Эти слова — Я тебя люблю или Я тебя обожаю, скучаю по тебе, они есть в нашей жизни каждый день, — подчеркнула исполнительница.

Признается, когда-то они договорились быть честными друг с другом и не скрывать своих чувств, говорить о том, о чем думают.

Тарас Тополя и Alyosha поженились в 2013 году. Супруги воспитывают троих детей — сыновей Марка, Романа и дочь Марию.

Фото: Alyosha