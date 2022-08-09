Актриса Ксения Мишина поразмышляла на тему того, кем сейчас являются украинцы.

Артистка отметила, война изменила нас навсегда, поэтому мы обязаны искать в себе силы, чтобы направить эти изменения в положительное русло. Признается, иногда хочется выть и плакать, однако граждане нашей страны держатся — готовят завтраки, улыбаются, строят планы.

— Видеть, как украинцы гордятся тем, что они украинцы в любой точке мира – отдельное наслаждение. Раньше мне казалось, что только американцы смогли построить столь мощный и популярный национальный бренд. Теперь весь мир равняется на нас в смелости и стойкости. Выходит, что вырисовываются важные национальные черты, — отметила Мишина.

Актриса уверенна, что прямо сейчас мы вписываем новые ценности в свое национальное время. Также она верит в память, которую мы передадим будущим поколениям.

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Она задалась вопросом, что же в украинцах проснется, когда наступит сакральный момент — зов крови?

— Будет ли там ненависть и страх, или победит — воля любой ценой? Будут ли они помогать на подкорке друг другу, ведь мы кажется победили стереотип об украинцах — моя хата с краю…, собрав за трое суток на три Bayraktar. Окажется ли сила духа, закаленная украинскими героями в боях, через несколько жизней? Вот бы глазом посмотреть, какими украинцы станут после этих событий, правда? — Поразмышляла Мишина.

В то же время Ксения сказала, что думать не эффективнее всего, поскольку все зависит от нас самих, в том числе и то, какими будут последующие поколения. Ведь именно мы должны заложить в них то, что есть у нас сейчас.