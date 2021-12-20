19 декабря в Киеве состоялся концерт скандального российского рэпера Басты. Не обошлось без инцидентов.

Активисты всячески пытались прервать начало выступления артиста. На входе столичного концерт-холла StereoPlaza поклонников встречали с плакатами Баста = Путин.

Противники концерта рэпера отмечают, что он пророссийский исполнитель, который незаконно посещал оккупированный Крымский полуостров и участвовал в съемках ленты о Крымском мосте.

На плакатах активистов также было множество других надписей, таких как Крым — Украина, Нет московской экспансии в Украине, Кто не успел оплатить агрессию РФ? и другие. Также протестующие зажгли файеры.

Фанаты Басты отметили, что для них музыка — вне политики и талантливые люди тоже.

Сам артист никак не прокомментировал действия активистов, а лишь поделился видео с концерта, поблагодарив фанатов за теплый прием.

Напомним, что в январе 2018 года Басте запретили въезд в Украину, поскольку артист выступал в аннексированном Крыму. В сентябре 2020 года Минкульт исключил рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым запрещен въезд на территорию нашей страны.

После этого рэпер снова стал активно гастролировать по Украине. Это уже третий визит Басты в нашу страну за 2021 год.