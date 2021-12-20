19 грудня в Києві відбувся концерт скандального російського репера Басти. Не обійшлось без інцидентів.

Активісти намагалися перервати початок виступу артиста. На вході столичного концерт-холу StereoPlaza шанувальників зустрічали з плакатами Баста = Путін.

Противники концерту репера зазначають, що він проросійський виконавець, який незаконно відвідував окупований Кримський півострів та брав участь у зйомках стрічки про Кримський міст.

На плакатах активістів також було безліч інших написів, зокрема Крим – Україна, Ні московській експансії в Україні, Хто не встиг сплатити агресію РФ? тощо. Також протестувальники запалили фаєри.

Фанати Басти зазначили, що для них музика – поза політикою і талановиті люди теж.

Сам артист ніяк не прокоментував дії активістів, лише поділився відео з концерту, подякувавши фанатам за теплий прийом.

Нагадаємо, що в січні 2018 року Басті заборонили в’їзд в Україну, оскільки артист виступав в анексованому Криму. У вересні 2020 року Мінкульт виключив репера зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України та яким заборонено в’їзд на територію нашої країни.

Після цього репер знову почав активно гастролювати Україною. Це вже третій візит Басти до нашої країни за 2021 рік.