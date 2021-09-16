Британский певец Элтон Джон рассказал о серьезной травме, из-за которой перенес свое мировое турне.

74-летний исполнитель сообщил, что в конце лета 2021 года получил травму бедра после падения на землю.

— С большой грустью и тяжелым сердцем вынужден перенести тур Farewell Yellow Brick Road в Европе и Великобритании на 2023 год. В конце лета я сильно упал на жесткую поверхность и с тех пор ощущаю боль в бедре, — написал Элтон Джон в Instagram.

Артист отметил, что несмотря на интенсивное лечение, ему порекомендовали сделать операцию как можно скорее, для того, чтобы он полностью вернулся в свою прежнюю форму.

— Я проведу программу интенсивной физиотерапии, которая обеспечит полное выздоровление и возвращение к подвижности без боли, — заявил исполнитель.

Также он поблагодарил своих поклонников за терпеливость и отметил, что время с начала Covid-19 было достаточно сложным.

— Я чувствую себя разочарованным весь последний год. Я обещаю вам, что вернусь и проведу свои шоу в следующем году и позабочусь о том, чтобы их было больше, чем вы можете ожидать, — подытожил Элтон Джон.

Мировое турне певца должно было начаться уже в 2021 году, однако в связи с обстоятельствами он планирует начать его в 2022 году.

Стоит отметить, что свой новый альбом артист выпустит уже этой осенью — 22 октября.