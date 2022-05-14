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После заявления о Мариуполе Kalush Orchestra дважды проигнорировали на Евровидение

15 мая 2022, 01:08
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
После заявления о Мариуполе Kalush Orchestra дважды проигнорировали на Евровидение

После того как представитель Украины на Евровидение группа Kalush Orchestra призвала со сцены спасти Мариуполь и военных на Азовстали, организаторы конкурса начали игнорировать коллектив.

Внимательные еврофаны сразу заметили несколько не состыковок.

Пожалуй самое обидное это, что Kalush Orchestra не показали, когда повторяли их выступление. Почему-то вместо нашей группы показали делегацию Германии.

Более того, перед этим ведущий шоу Mika подошел к нашей делегации и протянул микрофон, но вскоре его забрал. С чем это связанно? Наиболее вероятная причина то, что ведущему, как говорят, в ухо шепнула редактура, которая побоялась дать слово Kalush Orchestra.

 

 

Теги
Kalush, Евровидение
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