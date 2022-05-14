После того как представитель Украины на Евровидение группа Kalush Orchestra призвала со сцены спасти Мариуполь и военных на Азовстали, организаторы конкурса начали игнорировать коллектив.

Внимательные еврофаны сразу заметили несколько не состыковок.

Пожалуй самое обидное это, что Kalush Orchestra не показали, когда повторяли их выступление. Почему-то вместо нашей группы показали делегацию Германии.

Гурт #Kalush Orchestra не показали з грін-руму під час повтору фрагмента їх виступу. Замість представників України в ефірі були музиканти з Німеччини.#Eurovision #укртві #Azovstal #KalushOrchestra pic.twitter.com/0XrIIBRLBY — Ukraine News UP — 5:14 (@by_Ukraine) May 14, 2022

Более того, перед этим ведущий шоу Mika подошел к нашей делегации и протянул микрофон, но вскоре его забрал. С чем это связанно? Наиболее вероятная причина то, что ведущему, как говорят, в ухо шепнула редактура, которая побоялась дать слово Kalush Orchestra.