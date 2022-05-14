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Після заяви про Маріуполь Kalush Orchestra двічі проігнорували на Євробаченні

15 Травня 2022, 01:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Після заяви про Маріуполь Kalush Orchestra двічі проігнорували на Євробаченні

Після того як представник України на Євробаченні гурт Kalush Orchestra закликав зі сцени врятувати Маріуполь та військових на Азовсталі, організатори конкурсу почали ігнорувати колектив.

Уважні єврофани одразу помітили кілька моментів.

Мабуть, найприкріше це, що Kalush Orchestra не показали, коли повторювали їхній виступ. Чомусь замість нашого гурту показали делегацію Німеччини.

Ба більше, перед цим ведучий шоу Mika підійшов до нашої делегації та протягнув мікрофон, але незабаром його забрав. З чим це пов’язано? Найімовірніша причина того, що ведучому, як то кажуть, у вухо шепнула редактура, яка побоялася дати слово Kalush Orchestra.

Теги
Kalush, Євробачення
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