Після того як представник України на Євробаченні гурт Kalush Orchestra закликав зі сцени врятувати Маріуполь та військових на Азовсталі, організатори конкурсу почали ігнорувати колектив.

Уважні єврофани одразу помітили кілька моментів.

Мабуть, найприкріше це, що Kalush Orchestra не показали, коли повторювали їхній виступ. Чомусь замість нашого гурту показали делегацію Німеччини.

Гурт #Kalush Orchestra не показали з грін-руму під час повтору фрагмента їх виступу. Замість представників України в ефірі були музиканти з Німеччини.#Eurovision #укртві #Azovstal #KalushOrchestra pic.twitter.com/0XrIIBRLBY — Ukraine News UP — 5:14 (@by_Ukraine) May 14, 2022

Ба більше, перед цим ведучий шоу Mika підійшов до нашої делегації та протягнув мікрофон, але незабаром його забрав. З чим це пов’язано? Найімовірніша причина того, що ведучому, як то кажуть, у вухо шепнула редактура, яка побоялася дати слово Kalush Orchestra.