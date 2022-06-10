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Мне нужна была принцесса: Ребел Уилсон совершила каминг-аут

10 июня 2022, 12:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ребел Вілсон
Источник: Getty Images

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут. Звезда фильма Отпетые мошенницы вместо принца нашла себе принцессу.

В Instagram Ребел обнародовала фото, под которым заявила, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В кадре она предстала в обнимку с избранницей, модельером Рамоной Агруми.

— Я думала, что ищу диснеевского принца. Но, похоже, мне действительно нужна была принцесса, — подписала кадр Уилсон.

К подписи звезда добавила эмодзи в виде красных сердец и радугу, которая является символом ЛГТБ.

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Фанаты Ребел рады за нее, о чем написали в комментариях.

  • Так рада за вас обоих!
  • Поздравляю!
  • Как это мило!
  • Нет ничего лучше, чем найти счастье.
  • Береги свою принцессу!
  • Люблю и желаю вам всего счастья, которое принесет вам эта глава жизни!
  • Прекрасная новость! — Пишут в комментариях Уилсон.

Ранее Ребел находилась в отношениях с миллиардером Джейкобом Бушем. В 2020 году они впервые вышли в свет вместе, однако через год объявили о разрыве.

Стоит отметить, что знаменитость за короткий период похудела на 35 килограммов.

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актриса ЛГБТ
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