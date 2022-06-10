Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон совершила каминг-аут. Звезда фильма Отпетые мошенницы вместо принца нашла себе принцессу.
В Instagram Ребел обнародовала фото, под которым заявила, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В кадре она предстала в обнимку с избранницей, модельером Рамоной Агруми.
— Я думала, что ищу диснеевского принца. Но, похоже, мне действительно нужна была принцесса, — подписала кадр Уилсон.
К подписи звезда добавила эмодзи в виде красных сердец и радугу, которая является символом ЛГТБ.
Фанаты Ребел рады за нее, о чем написали в комментариях.
- Так рада за вас обоих!
- Поздравляю!
- Как это мило!
- Нет ничего лучше, чем найти счастье.
- Береги свою принцессу!
- Люблю и желаю вам всего счастья, которое принесет вам эта глава жизни!
- Прекрасная новость! — Пишут в комментариях Уилсон.
Ранее Ребел находилась в отношениях с миллиардером Джейкобом Бушем. В 2020 году они впервые вышли в свет вместе, однако через год объявили о разрыве.
Стоит отметить, что знаменитость за короткий период похудела на 35 килограммов.