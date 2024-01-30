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После развода с Джо Джонасом: Софи Тернер подогрела слухи о романе с аристократом

30 января 2024, 14:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Софі Тернер
Источник: Depositphotos

Звезда Игры престолов Софи Тернер подогрела слухи о романе с британским аристократом Перегрином Пирсоном.

Софи Тернер показала фото с Перегрином Пирсоном

В Instagram Софи Тернер появилась серия кадров с отдыха, на некоторых фото актриса предстала с друзьями и Пирсоном. Где именно компания каталась на лыжах и какой курорт они для этого выбрали — неизвестно.

О романе Тернер и Пирсона заговорили еще в ноябре, однако только сейчас знаменитость подогрела эти слухи. Перегрин — сын и наследник Майкла Пирсона, четвертого виконта Каудрея и бывшего кинопродюсера.

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Напомним, в сентябре стало известно, что Софи Тернер разводится после четырех лет брака с музыкантом Джо Джонасом. У экс-супругов — двое дочерей.

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