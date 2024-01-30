Зірка Гри престолів Софі Тернер підігріла чутки про роман із британським аристократом Перегріном Пірсоном.

Софі Тернер показала фото з Перегріном Пірсоном

В Instagram Софі Тернер з’явилася серія кадрів з відпочинку, на деяких фото акторка постала з друзями і Пірсоном. Де саме компанія каталася на лижах і який курорт вони для цього обрали – не відомо.

Про роман Тернер і Пірсона заговорили ще в листопаді, проте тільки зараз знаменитість підігріла ці чутки. Перегрін – син і спадкоємець Майкла Пірсона, четвертого віконта Каудрея і колишнього кінопродюсера.

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Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Софі Тернер розлучається після чотирьох років шлюбу з музикантом Джо Джонасом. У експодружжя — двоє доньок.