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Після розлучення з Джо Джонасом: Софі Тернер підігріла чутки про роман із аристократом

30 Січня 2024, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Софі Тернер
Джерело: Depositphotos

Зірка Гри престолів Софі Тернер підігріла чутки про роман із британським аристократом Перегріном Пірсоном.

Софі Тернер показала фото з Перегріном Пірсоном

В Instagram Софі Тернер з’явилася серія кадрів з відпочинку, на деяких фото акторка постала з друзями і Пірсоном. Де саме компанія каталася на лижах і який курорт вони для цього обрали – не відомо.

Про роман Тернер і Пірсона заговорили ще в листопаді, проте тільки зараз знаменитість підігріла ці чутки. Перегрін – син і спадкоємець Майкла Пірсона, четвертого віконта Каудрея і колишнього кінопродюсера.

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Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Софі Тернер розлучається після чотирьох років шлюбу з музикантом Джо Джонасом. У експодружжя — двоє доньок.

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