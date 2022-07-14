Певица Roxolana рассказала о взрывах в Виннице возле Дома офицеров. Ее команда попала под обстрел — один из участников погиб.

Подробностями взрывов в Виннице певица поделилась в Instagram.

— Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной, — рассказала Roxolana в видео свои поклонникам.

Певица добавила, что сейчас она молится за их жизни, а также за тех, кто пострадал сегодня впоследствии взрывов возле Дома офицеров в Виннице.

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Известно, что Roxolana оказалась в Виннице не случайно — вместе со своей командой они приехали для участия в благотворительном концерте. После этого певица планировала выступить в Хмельницком, Тернополе и Житомире. Звезда написала, что деньги за билеты вернут покупателям.

На взрывы в Виннице и пострадавших команды певицы уже отреагировали другие звезды.

— Роксолана! Дай сил борющимся и миру на небе погибшим от рук этих тварей, — заявил Дантес.

Свои слова поддержи выразили Alyona Alyona, Владимир Остапчук, группа Kazka, а также MamaRika.

Напомним, утром 14 июля российские войска выпустили ракеты по центру Винницы. В результате взрывов возле Дома офицеров погибло 20 человек, среди которых — дети.