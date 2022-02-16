Я не могу так жить: Евангелиста впервые показала последствия неудачной бьюти-процедуры

Известная модель Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной бьюти-процедуры CoolSculpting, которая позволяет избавиться от локальных жировых отложений посредством воздействия низких температур.

Фотографии Линды можно увидеть в материале издания People.

— Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться, — заявила Линда.

В сентябре 2021 года Евангелиста обратилась в суд с иском против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc.. Модель требует возместить ей ущерб в размере $50 млн. Она утверждает, что не могла работать после прохождения семи сеансов CoolSculpting в кабинете дерматолога с августа 2015 года по февраль 2016 года.

Сначала она начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области груди и подмышек. Те самые области, которые она хотела уменьшить, внезапно увеличились, а потом и онемели.

— Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума, — поделилась Линда.

В результате ей поставили диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказали, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию.

— Я не смотрюсь в зеркало. Отражение не похоже на меня, — заявила модель.

После этого Линда прошла две липосакции за свой счет. Клиника предлагала оплатить модели первую процедуру, но если она подпишет соглашение о конфиденциальности. Евангелиста отказала им.

— Я надеюсь, что смогу избавиться от части стыда и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Это моя цель. Я больше не собираюсь прятаться, отметила Линда.