Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский попытался пошутить, что финалистка проекта Александра Мудрая натравила на него собак Бали, поскольку он задел ее эго.

Также он попросил, чтобы та не трогала победительницу Холостяка 12 Екатерину Лозовицкую.

Так, в Instagram-stories он сказал, что на него напали бешеные собаки и разодрали ногу, однако под стаей он имел ввиду одну маленькую собачку, которая просто с ним игралась.

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— Саша, я все понимаю. Обиделась, поскольку задел твое эго, и статус безработной теперь сложно будет поддерживать, но всему есть грань. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко разобраться — это уже перебор, — пошутил Топольский.

Далее он показал скрин с Instagram-stories Мудрой, где та рассказала о своей реакции на слова Алекса о том, что он ее отпускает.

Саша обнародовала фото возле коровы, написав “Не ту выбрал”.