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Идеи романтического маникюра на 14 февраля 2022

28 января 2022, 10:43
Анна Король редактор раздела Lifestyle
Идеи романтического маникюра на 14 февраля 2022

Независимо от того, проведете ли вы ночь в одиночестве за просмотром сериалов или разделите вечер со своей второй половинкой, всегда есть место для романтического маникюра на День святого Валентина.

Да, мы говорим о сердечках, розах и множестве других милых вещей, чтобы у вас всегда было немного любви, несмотря на ваш статус в отношениях.

1. Бизнеследи

Для девушек, которые в основном работают за компьютером, или просто любительницам коротких ногтей отлично подойдут такие минималистичные и милые дизайны.

2. Просто и со вкусом

Именно так можно описать идеальный френч. Он все еще держится на вершине трендов, а на 14 февраля стоит рассмотреть идеи с сердечками.

3. Crazy-маникюр

Такой эффектный дизайн подойдет девушкам, любящим выходить за рамки комфорта и выделяться из толпы. Сделав такой необычный маникюр, вы точно будете ловить восторженные взгляды в свою сторону.

Объемные стразы, цепочки, мишки, железные сердечки — мимо такого точно нельзя просто пройти.

4. Милые волны

В этом году, как и в прошлом, не стоит проходить мимо кривых линий и волн. При этом не забываем про сердечки и главные цвета Дня святого Валентина: розовый и красный. Тогда ваши ногти будут выглядеть как баночка со сладкими конфетками.

5. Пушистое сердце

Определенно тренд этого года — мохнатая наклейка в виде сердечка. Придаст любому вашему образу нежности и женственности.

6. Любовь к спорту

Добавьте скрытую изюминку классическим красным ногтям с помощью золотой галочки Nike.

7. Темные сердца 

Для тех, кто тайно влюблен или предпочитает более дерзкие образы на День святого Валентина.

8. Negative space

Быстро набирающий популярность тренд — вырезанные сердца. Все ваши подружки 100% захотят повторить такой необычный маникюр.

9. Мечтательный фиолетовый

Этот дизайн завораживает своей нежностью и простотой. Здесь нет лишних деталей и громоздких конструкций.

10. Бунтарские рисунки

Выберите нетрадиционный дизайн с колючей проволокой и сердцами, вдохновленный классическими татуировками. 

Теперь у вас точно есть несколько замечательных вариантов дизайна ваших ногтей. Скорее записывайтесь к любимому мастеру и будьте красотками!

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