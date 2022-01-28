Независимо от того, проведете ли вы ночь в одиночестве за просмотром сериалов или разделите вечер со своей второй половинкой, всегда есть место для романтического маникюра на День святого Валентина.
Да, мы говорим о сердечках, розах и множестве других милых вещей, чтобы у вас всегда было немного любви, несмотря на ваш статус в отношениях.
1. Бизнеследи
Для девушек, которые в основном работают за компьютером, или просто любительницам коротких ногтей отлично подойдут такие минималистичные и милые дизайны.
2. Просто и со вкусом
Именно так можно описать идеальный френч. Он все еще держится на вершине трендов, а на 14 февраля стоит рассмотреть идеи с сердечками.
3. Crazy-маникюр
Такой эффектный дизайн подойдет девушкам, любящим выходить за рамки комфорта и выделяться из толпы. Сделав такой необычный маникюр, вы точно будете ловить восторженные взгляды в свою сторону.
Объемные стразы, цепочки, мишки, железные сердечки — мимо такого точно нельзя просто пройти.
4. Милые волны
В этом году, как и в прошлом, не стоит проходить мимо кривых линий и волн. При этом не забываем про сердечки и главные цвета Дня святого Валентина: розовый и красный. Тогда ваши ногти будут выглядеть как баночка со сладкими конфетками.
5. Пушистое сердце
Определенно тренд этого года — мохнатая наклейка в виде сердечка. Придаст любому вашему образу нежности и женственности.
6. Любовь к спорту
Добавьте скрытую изюминку классическим красным ногтям с помощью золотой галочки Nike.
7. Темные сердца
Для тех, кто тайно влюблен или предпочитает более дерзкие образы на День святого Валентина.
8. Negative space
Быстро набирающий популярность тренд — вырезанные сердца. Все ваши подружки 100% захотят повторить такой необычный маникюр.
9. Мечтательный фиолетовый
Этот дизайн завораживает своей нежностью и простотой. Здесь нет лишних деталей и громоздких конструкций.
10. Бунтарские рисунки
Выберите нетрадиционный дизайн с колючей проволокой и сердцами, вдохновленный классическими татуировками.
Теперь у вас точно есть несколько замечательных вариантов дизайна ваших ногтей. Скорее записывайтесь к любимому мастеру и будьте красотками!