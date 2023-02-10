Певица Ирина Федишин рассказала о горе в семье — ее двоюродный брат Роман Климкович погиб в боях под Соледаром. С первых дней войны он пошел защищать Украину добровольцем.

Исполнительница сказала, что они виделись совсем недавно, когда его отпустили на 10 дней домой. Тогда он сразу навестил их бабушку, а потом пришел в гости к Ирине и рассказывал ей о войне.

— Ромчик, братец, пишу этот пост, слезы заливают, я не верю… Ты был полон сил, энергии, даже, словом не обмолвился, что там тяжело. А у меня даже мысли никогда не было, что может что-то случиться. Ты постоянно улыбался и подшучивал. Мы стояли в коридоре и никак не могли распрощаться. Ты время от времени меня обнимал, уходил и снова останавливался на разговор, — вспоминает Федишин.

Говорит, он был у нее на концерте в Трускавце 25 января, сидел в первом ряду, тогда они и сделали последнее совместное фото. А вчера, 9 февраля, позвонили его собратья и сказали, что его больше нет.

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— Я не верила и до последнего надеялась, что это ошибка. Возможно, ты ранен и попал в плен. Но твой собрат Володя, с которым вы вместе добровольцами ушли на войну, вернулся сегодня в этот окоп и убедился, что тебя уже нет. Он пытается вынести твое тело, сказал, что не оставит тебя. Сделать очень трудно, поскольку есть окружение с трех сторон. Володя, ты должен выжить! Роман бы этого очень хотел, — подчеркнула Ирина.

Федишин отметила, что у них было очень весело детство, которое они проводили на летних каникулах у бабушки. Она всегда чувствовала его поддержку и любовь.