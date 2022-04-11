Украинская актриса Ксения Мишина трогательно поздравила своего единственного сына Платона с 10-летием. Артистка пожелала ему жить в мире без войны.

В Instagram Мишина написала, что сегодня 47 день нашего общего ада и 3652 день ее личного рая, поскольку ее сыну Платону исполнилось 10 лет.

— Сегодня в 47 день войны я особенно остро ощущаю то важное, что у нас есть. Все еще есть. Наша жизнь. Его жизнь — это то, что все это время держит меня на плаву. Каждый раз, когда меня захлестывает ненависть или отчаяние, боль или борьба, я смотрю на него и мое сердце наполняется нежностью и надеждой, — написала Ксения.

Она добавила, что с первых минут жизни мальчика почувствовала его мужскую энергию, которую он проявляет каждый день.

— Я желаю тебе жить в таком мире, в котором характер ты сможешь проявлять каждый день, побеждая себя. Побеждая лень, хитрость, невежество, скуку или уныние. Я желаю тебе мир, в котором никому не нужно будет воевать, потому что все будут увлечены идеей создавать и приумножать счастье и свободу! — отметила актриса.

Также Ксения пожелала каждому ребенку в мире иметь право голоса, чувство собственного достоинства, свет в душе и человечность.

— Я верю, что вы, “новые люди”, сможете быть лучше, сможете трансформировать ту боль, что жила в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение, чтобы создать из нее любовь! Сегодня я понимаю, что единственная ценность в жизни — это и есть жизнь и я знаю, что твое сердце уже сейчас живет с этим законом! — добавила Мишина.

Актриса уверена, что мальчик принесет в мир свет, а она ему в этом поможет.